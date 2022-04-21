Бійці 128-ї бригади розбили російський танк Т-72 пострілом зі «Стугни» (ВІДЕО)

Про це розповіли на сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади в Facebook.

За словами військових, від моменту пострілу до знищення ворожої бронетехніки знадобилася всього 21 секунда. З російським Т-72 впоралася всього одна українська ракета.

«На відео видно, як ворожий танк задом виїжджає із капоніра в лісопосадці, розвертається й починає рух вздовж насаджень, відкриваючи для наших бійців корму з відсіком двигуна. Після пострілу зі «Стугни» ракета стрімко наближається до танка і влучає в нього. Вибух, полум’я, дим – танк знищений. З моменту пострілу до ураження танка минула 21 секунда», – розповіли в бригаді.

Там також додали, що під час пострілу танк перебував на відстані приблизно 4,5 км та продовжував рух. Утім це не завадило оператору українського ПТРК влучити в ціль. Бійці 128-ї бригади запевнили, що це не перше успішне застосування вітчизняного протитанкового ракетного комплексу.