У Миколаєві пролунали гучні вибухи

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Мешканців Миколаєва просять залишатись подалі від вікон.

«Знову вибухи у Миколаєві. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін», — йдеться у повідомленні мера.

У коментарі для Еспресо.TV місцеві наголосили, що вибухи є дуже гучними та ледь не безперервними. У місті з 23:03 повітряна тривога.

О 2:14 у Миколаєві оголосили відбій повітряної тривоги.