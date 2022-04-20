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У Миколаєві пролунали гучні вибухи

В ніч з 19 на 20 квітня у Миколаєві пролунали гучні вибухи

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Мешканців Миколаєва просять залишатись подалі від вікон.

«Знову вибухи у Миколаєві. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін», — йдеться у повідомленні мера.

У коментарі для Еспресо.TV місцеві наголосили, що вибухи є дуже гучними та ледь не безперервними. У місті з 23:03 повітряна тривога.

О 2:14 у Миколаєві оголосили відбій повітряної тривоги.

20 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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