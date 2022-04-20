Подоляк допустил нанесение превентивных ударов по центрам пуска ракет с ядерными боеголовками на территории России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил нанесение превентивных ударов по центрам пуска ракет с ядерными боеголовками на территории России. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Подоляк отметил, что РФ “вообще не имеет представления о том, что такое правила и обычаи войны”.

Вместе с тем, по его словам, мир пока не хочет признавать, что Россия может использовать оружие массового поражения.

“И, безусловно, президент уже об этом говорил, что нам важно, чтобы мир понял главное: не надо ждать использования ядерного оружия или, тем более, химического, а нужно превентивно довести к сведению РФ, что будут мощные последствия. То есть будут иметь место, в том числе, возможно, превентивные удары по центрам, откуда могут быть пуски ядерных ракет”, – сказал Подоляк.