Пентагон: Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів, ніж два тижні тому

В Пентагоні заявили, Україна отримала від інших країн платформи та запчастини до літаків, щоб збільшити розмір власного авіафлоту. Про це заявив речник американського Міноборони Джон Кірбі на брифінгу у вівторок.

“Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому. І це не випадково”, — сказав Джон Кірбі.

Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому.

Він додав, що інші країни, які мають досвід роботи з такими типами літаків, змогли допомогти Україні підняти та запустити більше літаків.

Коли в Джона Кірбі запитали, про що саме йдеться, він відповів: «Україна отримала додаткові платформи та запчастини, щоб мати можливість збільшити розмір свого авіафлоту».

На уточнення, що він має на увазі під платформами, речник Пентагону відповів: «У цьому випадку платформа — це літак. Українці отримали додаткові судна та деталі, щоб допомогти підняти більше літаків у повітря”, — додав Кірбі.

Речник Пентагону не уточнив, про які саме країни чи типи літаків йдеться. Він додав, що за схожою схемою інші країни допомогли Києву також і з танками.

“Українці отримали танки від інших країн — я маю на увазі ті типи танків, які їм відомі, і які вони знають, як використовувати. Деякі країни надали танки, деякі країни надали запчастини, щоб вони могли знову привести в дію свої непрацездатні танки”, — сказав Джон Кірбі.

Раніше у Пентагоні повідомили журналістам, що хоча зараз сили Росії переважають чисельністю, це не означає, що Україна не може захищати себе. Там додали, що що в Україні все ще є чимало бойової потужності, і що Києву надходять нові поставки зброї.