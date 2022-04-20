Нездатність придушити опір в Маріуполі свідчать про неспроможність росіян швидко досягти своїх цілей, — британська розвідка

Про це заявили в Міноборони Великої Британії.

У британській розвідці зазначили, що росіяни продовжують обстріли на Сході України, однак українські військові відбивають численні спроби ворожого наступу.

Зазначається, що в окупантів є екологічні, матеріально-технічні та технічні проблеми. Ці складнощі поєднані зі стійкістю та мотивованістю ЗСУ.

«Нездатність Росії придушити опір у Маріуполі та її невибіркові напади, які завдали шкоди постійному цивільному населенню, свідчать про те, що не досягають своїх цілей так швидко, як хотіли б», — наголосили в Міноборони Великої Британії.