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Нездатність придушити опір в Маріуполі свідчать про неспроможність росіян швидко досягти своїх цілей, — британська розвідка

Окупанти мають матеріально-технічні проблеми, а нездатність придушити опір у Маріуполі свідчить про їхню неспроможність швидко досягти мети, кажуть у Міноборони Британії

Про це заявили в Міноборони Великої Британії.

У британській розвідці зазначили, що росіяни продовжують обстріли на Сході України, однак українські військові відбивають численні спроби ворожого наступу.

Зазначається, що в окупантів є екологічні, матеріально-технічні та технічні проблеми. Ці складнощі поєднані зі стійкістю та мотивованістю ЗСУ.

«Нездатність Росії придушити опір у Маріуполі та її невибіркові напади, які завдали шкоди постійному цивільному населенню, свідчать про те, що не досягають своїх цілей так швидко, як хотіли б», — наголосили в Міноборони Великої Британії.

20 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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