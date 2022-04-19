В Україні через війну не засіють понад 30% полів

В Україні не використовуватимуть понад 30% сільськогосподарських полів для посіву через воєнні дії. Це може спричинити глобальну продовольчу кризу.

Про це повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань у Twitter.

“Понад 30% сільськогосподарських полів в Україні не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшника й кукурудзи. Воєнні дії, що продовжуються, можуть спричинити глобальну продовольчу катастрофу: 36 країн залежать від експорту України й Росії”, — ідеться в дописі.