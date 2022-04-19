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Тільки 16 компаній збанкрутували з початку повномасштабної війни

Від час повномасштабного вторгнення Росії кількість заяв на банкуртство впала вдесятеро

Про це повідомляє Опендатабот.

«З моменту вторгнення РФ кількість заяв на відкриття справи про банкрутство впала в 10 раз — зі 1100 у лютому 2022 року до 16 у березні та квітні загалом», – йдеться у повідомленні.

Через введення військового стану процедура  відкриття провадження у справі про банкрутство не змінилася. Втім, скорочення кількості заяв на банкрутство можна пов’язати з ускладненою роботою судів у регіонах з активними бойовими діями.

Як зауважує арбітражний керуючий Руслан Бандуристий, війна не скасовує відповідальності керівника компанії, якщо протягом місяця з моменту настання загрози неплатоспроможності він не подав до суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Нагадаємо, в Україні 16 896 компаній належать росіянам та білорусам.

19 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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