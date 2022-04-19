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Российские оккупанты начали попытки наступления на Востоке

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российская армия предприняла попытку наступления на Востоке Украины

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарфона.

Данилов сообщил, что оккупанты активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей и пытаются прорвать оборону ВСУ.

«Наши войска держатся. Только в двух местах им удалось прорваться — это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем свои территории. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром», — сказал секретарь СНБО.

19 апреля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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