Нидерланды и Румыния передадут Украине тяжелое вооружение

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности отправить Украине тяжелое вооружение. Об этом Рютте написал в Twitter.

По его словам, в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он выразил свою поддержку на фоне нового наступления оккупационных войск РФ. В частности, Нидерланды намерены отправить в Украину тяжелое вооружение, среди которого будет бронетехника. Премьер Нидерландов добавил, что вместе со странами-союзниками рассматривает возможность поставки дополнительного тяжелого оборудования.

О намерении отправить в Украину тяжелое вооружение также заявили в Министерстве обороны Румынии. Для этого властям пришлось внести поправки в законодательство. Теперь Румыния может поставлять вооружение не только странам, входящим в блок НАТО, но и «потенциальным союзникам альянса».