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Впервые с начала полномасштабной войны в Украину из Польши въехало больше человек, чем уехало

Из Польши домой вернулось больше украинцев, чем уехало. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины войск РФ

Об этом сообщает BBC.

В частности, данные польской пограничной службы показывают, что в субботу 16 апреля в Украину прибыли 22 000 человек, тогда как 19 200 уехали. Это впервые с начала полномасштабного российского вторжения.

Некоторые возвращаются, чтобы увидеть семью всего на несколько дней, поэтому остаются недалеко от границы, прежде чем вернуться назад.

Остальные едут домой и говорят, что останутся, несмотря на предупреждение местных властей об опасности повторных авиаударов по городам.

18 апреля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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