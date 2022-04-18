Впервые с начала полномасштабной войны в Украину из Польши въехало больше человек, чем уехало

Из Польши домой вернулось больше украинцев, чем уехало. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины войск РФ
Об этом сообщает BBC.
В частности, данные польской пограничной службы показывают, что в субботу 16 апреля в Украину прибыли 22 000 человек, тогда как 19 200 уехали. Это впервые с начала полномасштабного российского вторжения.
Некоторые возвращаются, чтобы увидеть семью всего на несколько дней, поэтому остаются недалеко от границы, прежде чем вернуться назад.
Остальные едут домой и говорят, что останутся, несмотря на предупреждение местных властей об опасности повторных авиаударов по городам.
Leave a Reply