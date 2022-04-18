Впервые с начала полномасштабной войны в Украину из Польши въехало больше человек, чем уехало

Об этом сообщает BBC.

В частности, данные польской пограничной службы показывают, что в субботу 16 апреля в Украину прибыли 22 000 человек, тогда как 19 200 уехали. Это впервые с начала полномасштабного российского вторжения.

Некоторые возвращаются, чтобы увидеть семью всего на несколько дней, поэтому остаются недалеко от границы, прежде чем вернуться назад.

Остальные едут домой и говорят, что останутся, несмотря на предупреждение местных властей об опасности повторных авиаударов по городам.