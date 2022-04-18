В Украину начали прибывать поставки из партии «мощных вооружений»

Поставки оружия, боеприпасов и другой помощи в сфере безопасности, направленных Киеву Соединенными Штатами в рамках последнего пакета помощи на сумму 800 миллионов долларов, уже начали прибывать в Украину, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в американском правительстве.

CNN напоминает, что президент США Джо Байден одобрил выделение Украине дополнительной партии оружия и боеприпасов ранее на этой неделе.

Вашингтон впервые согласился предоставить Киеву те виды мощного вооружения, которые некоторые чиновники администрации Байдена несколько недель назад считали слишком большим риском эскалации, включая 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм гаубиц и еще 300 беспилотников Switchblade, отмечается в сообщении телеканала.

В пятницу высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что первый рейс с оружием и оборудованием должен был прибыть в регион в ближайшие сутки, после чего его планировалось передать представителям Украины на границе.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу в интервью украинским медиа высказал мнение, что Соединенные Штаты, Великобритания, Польша и ряд других государств «сегодня очень неплохо» поддерживают украинцев. «Но могут посильнее. Точно могут сильнее намного», – подчеркнул Зеленский, слова которого приводит «Украинская правда».