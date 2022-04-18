Унаслідок повномасштабної війни Росії проти України загинуло 202 дитини

Поо це повідомив Офіс генпрокурора.

«Більше 563 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, при цьому 202 дитини загинуло та більше 361 поранено», — заявили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, адже триває робота їх встановлення в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Києві — 16, Донецькій області — 117, Київській — 106, Харківській — 89, Чернігівській — 54, Херсонській — 41, Миколаївській — 40, Луганській — 36, Запорізькій — 23, Сумській — 16, Житомирській — 15.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами в Бучанському районі Київської області виявили тіло 14-річного хлопчика.

Унаслідок обстрілу села Гаврилівка Новоолександрівського району Херсонської області 15 квітня загинув 15-річний підліток.

В Ізюмському районі Харківської області 16 квітня росіяни обстріляли автомобіль, яким намагалася евакуюватися родина з Ізюма. Поранення отримала 15-річна дівчинка.

«Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю», — зазначили ювенальні прокурори.