Кулеба: Мариуполь может стать «красной линией» на переговорах

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил в воскресенье в интервью программе CBS News, что в последнее время не было никаких дипломатических контактов между его страной и Россией на уровне министерств иностранных дел.

Он также сказал, что что ситуация в порту Мариуполя, которую он назвал «тяжелой», может стать «красной линией» на переговорах.

Напомним, что украинские солдаты в разрушенном порту Мариуполя не подчинились российскому ультиматуму – сложить оружие. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что войска в Мариуполе продолжают сражаться, несмотря на требование России сдаться к рассвету.

По словам Кулебы, в ближайшие недели он ожидает «интенсификации тяжелых боев на востоке Украины».

«В последние недели у нас не было никаких контактов с российскими дипломатами на уровне министерств иностранных дел», – сказал глава украинского МИД.

«Единственный уровень контактов — это переговорная группа, которая состоит из представителей различных учреждений и членов парламента. Они продолжают консультации на уровне экспертов, но переговоров на высоком уровне не происходит», –пояснил министр.

Отвечая на вопрос о перспективах визита президента США Джо Байдена в Украину, Кулеба сказал, что Украина будет рада приветствовать его и что его визит станет «выражением поддержки».

Белый дом, однако, ранее на этой неделе заявил, что у Байдена пока нет планов посетить Украину.