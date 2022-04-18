Британська розвідка: Маріуполь — це як Чечня у 1999 р. чи Сирія у 2016 р.

Британське міністерство оборони наводить традиційне ранкове зведення своєї розвідки щодо ситуації в Україні.

Цього разу британці пишуть про ситуацію в Маріуполі, описуючи потужний спротив українців російській армії у цьому місті та на інших територіях.

Спроби росіян захопити місто завдали величезної шкоди місцевим мешканцям та інфраструктурі.

«Удари по заселених територіях в Маріуполі схожі на підхід Росії у Чечні у 1999 році та в Сирії у 2016 році. І це попри те, що російське міністерство оборони ще 24 лютого 2022 року обіцяло не вдаряти і не погрожувати українському населенню», — пише британська розвідка.