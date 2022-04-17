 
«  
  »

Захисники України ліквідували генерал-майора Фролова з Петербурга

16 квітня 2022 року, на Серафимовському цвинтарі, що в російському місті Петербург, поховали заступника командувача 8-ї армії РФ, генерал-майора Володимира Фролова

Про це із посиланням на прес-реліз Управління інформації губернатора Санкт-Петербургу Олександра Бєглова передає Еспресо.TV.

«Володимир Петрович Фролов упав смертю хоробрих у бою з українськими націоналістами», — сказав губернатор.

Читайте такожВатажка бойовиків «ДНР» Басуріна забрало ФСБ. Балакав зайве про хімічну зброю, — ГУР

Обставини ліквідації генерал-майора окупантів російською стороною наразі не розголошуються.

«На деяких вінках напис — від «1-го армійського корпусу ДНР». З огляду на це можливо зробити вкрай обережне припущення про його ліквідацію у зоні дії цього з’єднання, тобто в районі Донецька, або Маріуполя», — коментує українське військове видання Defence Express.

17 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  