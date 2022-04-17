Захисники України ліквідували генерал-майора Фролова з Петербурга

Про це із посиланням на прес-реліз Управління інформації губернатора Санкт-Петербургу Олександра Бєглова передає Еспресо.TV.

«Володимир Петрович Фролов упав смертю хоробрих у бою з українськими націоналістами», — сказав губернатор.

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Обставини ліквідації генерал-майора окупантів російською стороною наразі не розголошуються.

«На деяких вінках напис — від «1-го армійського корпусу ДНР». З огляду на це можливо зробити вкрай обережне припущення про його ліквідацію у зоні дії цього з’єднання, тобто в районі Донецька, або Маріуполя», — коментує українське військове видання Defence Express.