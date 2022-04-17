В Сумской области в одном из сел нашли химоружие, которое оставили россияне, — мэр Тростянца

Об этом мэр Тростянца Юрий Бова сказал в эфире Украинского радио, передает Укринформ .

“Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины», – сказал он.

Он также отметил, что когда оккупанты находились в Тростянце, они расставили много своих растяжек, заминировано немало кладбищ, лесопосадок, парковых зон, административных объектов.

В Тростянце над разминированием ежедневно работают две группы: одна из ГСЧС, другая — из военных.