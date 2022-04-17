The Economist: за 24 години в Україні Росія втратила більше, ніж за 8 років війни у Сирії

За 24 години боїв в Україні російська армія зазнала більше втрат, ніж за 8 років війни у Сирії
Про це повідомляє The Economist.
За інформацією джерела, «попри те, що Росія перевершує Україну в озброєнні та чисельності», ЗСУ за 24 години завдали РФ більше втрат, ніж ті зазнала за вісім років боїв у Сирії.
У виданні наголосили, що протитанкові засоби України чинили серйозний опір наступу Росії на півночі та сході країни.
Експерти також звернули увагу, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапур.
Leave a Reply