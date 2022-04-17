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The Economist: за 24 години в Україні Росія втратила більше, ніж за 8 років війни у Сирії

За 24 години боїв в Україні російська армія зазнала більше втрат, ніж за 8 років війни у Сирії

Про це повідомляє The Economist. 

За інформацією джерела, «попри те, що Росія перевершує Україну в озброєнні та чисельності», ЗСУ за 24 години завдали РФ більше втрат, ніж ті зазнала за вісім років боїв у Сирії.

У виданні наголосили, що протитанкові засоби України чинили серйозний опір наступу Росії на півночі та сході країни.

Експерти також звернули увагу, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапур.

17 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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