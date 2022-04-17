США залишаються непохитними в підтримці попри всі погрози РФ, — посол України

Про це повідомляє «Укрінформ«.

«Позиція США залишається незмінною. Вона була такою до війни. І ми чуємо постійно, незалежно від того, яка брехлива комунікація не виходила б із Кремля, які б залякування не лунали чи то в нотах, чи в прямих заявах, Штати дуже чітко й публічно говорять, що вони – з Україною, підтримують нас у нашій боротьбі за власні життя, за демократію й суверенітет», — сказала Оксана Маркарова.

Посол України в США наголосила, що ця підтримка висловлюється не лише на словах, а й реалізується в конкретних формах. Це і постачання зброї та іншої оборонної допомоги; і забезпечення фінансової, енергетичної та іншої підтримки; а також введення санкцій.

«Ми дуже очікуємо, що найближчим часом ми почуємо про нові пакети санкцій», — сказала дипломат.