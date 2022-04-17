 
«  
  »

США залишаються непохитними в підтримці попри всі погрози РФ, — посол України

Посол України у США Оксана Маркарова запевнила, що американці залишаються непохитними в підтримці України попри всі погрози РФ

Про це повідомляє «Укрінформ«.

«Позиція США залишається незмінною. Вона була такою до війни. І ми чуємо постійно, незалежно від того, яка брехлива комунікація не виходила б із Кремля, які б залякування не лунали чи то в нотах, чи в прямих заявах, Штати дуже чітко й публічно говорять, що вони – з Україною, підтримують нас у нашій боротьбі за власні життя, за демократію й суверенітет», — сказала Оксана Маркарова.

Посол України в США наголосила, що ця підтримка висловлюється не лише на словах, а й реалізується в конкретних формах. Це і постачання зброї та іншої оборонної допомоги; і забезпечення фінансової, енергетичної та іншої підтримки; а також введення санкцій.

«Ми дуже очікуємо, що найближчим часом ми почуємо про нові пакети санкцій», — сказала дипломат.

17 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  