Оккупанты обстреляли три города в Запорожской области, погибшие и раненые

Об этом сообщает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты Запорожской области. В этот раз они нанесли удары по жилым кварталам в городе Пологи. В результате обстрелов пострадал 12-летний ребенок, его срочно прооперировали. Кроме этого, в городе Васильевка в результате артиллерийских обстрелов со стороны захватчиков погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Известно, что были повреждены несколько жилых домов и депо на железнодорожной станции.

В городе Гуляйполе из-за обстрелов из разнокалиберного оружия, в частности из «градов», повреждены жилые дома мирных жителей и объекты социальной сферы.

«Обстрелы гражданских объектов являются военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута международного уголовного суда. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине», – добавляет Денисова.