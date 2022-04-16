Вирішальна операція на Сході

Казав про Ізюм на днях в Телеграм. І зараз вже ситуація якось формується:
«Залужний обговорив ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм з генералом США Марком Міллі»
Там на данний момент ЗСУ перерізали дві з трьох дороги забезпечення військ орків на Ізюмському виступі.
Орки туди нагнали 22 БТГ (близько 20 000 військових з технікою).
Для завершення операції там вкрай необхідна важка техніка та далекобійна артилерія, ударні БПЛА.
Ситуація 50/50 як під час завершального етапу Бородянсько-Дмитрівської операції, коли звільнили все правобережжя.
Тільки тут на невеличкому п»ятачку в 50Х80 км сконцентровано в півтора рази більше військ ворога.
Але вони більше виснажені.
Наші виснажені також.
Наші отримують підкріплення. Ворог зараз обмежений в підкріпленні. До того ж було на підході розбито декілька колон забезпечення в орків.
Якщо нам вдасться оточити та розбити це угрупування, то наступ ворога на Сході буде повністю зірваний.
Потім скоріше за все ворог втратить й частину Півдня.
Зараз йдуть консультації з союзниками, чим можна кардинально посилити Схід для ЗСУ за короткий час. А час йде — там буквально вікно можливостей в кілька днів.
«Отака х»йня, малята» (с)
Виталий Рождаев
Leave a Reply