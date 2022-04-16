Вирішальна операція на Сході

«Залужний обговорив ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм з генералом США Марком Міллі»

Казав про Ізюм на днях в Телеграм. І зараз вже ситуація якось формується:

Там на данний момент ЗСУ перерізали дві з трьох дороги забезпечення військ орків на Ізюмському виступі.

Орки туди нагнали 22 БТГ (близько 20 000 військових з технікою).

Для завершення операції там вкрай необхідна важка техніка та далекобійна артилерія, ударні БПЛА.

Ситуація 50/50 як під час завершального етапу Бородянсько-Дмитрівської операції, коли звільнили все правобережжя.

Тільки тут на невеличкому п»ятачку в 50Х80 км сконцентровано в півтора рази більше військ ворога.

Але вони більше виснажені.

Наші виснажені також.

Наші отримують підкріплення. Ворог зараз обмежений в підкріпленні. До того ж було на підході розбито декілька колон забезпечення в орків.

Якщо нам вдасться оточити та розбити це угрупування, то наступ ворога на Сході буде повністю зірваний.

Потім скоріше за все ворог втратить й частину Півдня.