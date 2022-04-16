Уряд спільно з ООН запускає ще дві програми виплат, – Шмигаль

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Стало відомо, що вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2 200 гривень кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом трьох місяців. Також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе малозабезпеченим пенсіонерам з-поміж вимушених переселенців. Їм також буде додатково виплачуватись по 2,2 тис. гривень. Цими виплатами Кабінет міністрів планує охопити близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

«Паралельно з цим уряд додатково виділяє майже 1,3 мільярда гривень з резервного фонду для Фонду соцстрахування, щоб забезпечити виплати допомоги по безробіттю», – додав Шмигаль.