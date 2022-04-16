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Уряд спільно з ООН запускає ще дві програми виплат, – Шмигаль

Уряд України спільно з Організацією Об’єднаних Націй запускає ще програми виплат вимушеним переселенцям та малозабезпеченим пенсіонерам, які переїхали через бойові дії

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Стало відомо, що вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2 200 гривень кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом трьох місяців. Також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе малозабезпеченим пенсіонерам з-поміж вимушених переселенців. Їм також буде додатково виплачуватись по 2,2 тис. гривень. Цими виплатами Кабінет міністрів планує охопити близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

«Паралельно з цим уряд додатково виділяє майже 1,3 мільярда гривень з резервного фонду для Фонду соцстрахування, щоб забезпечити виплати допомоги по безробіттю», – додав Шмигаль.

16 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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