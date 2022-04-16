У Херсоні місцеві мешканці масово вивішують українську символіку на будівлях міста, — тероборона

Про це повідомляє Територіальна оборона ЗС України.

«В Херсоні місцеві жителі масово вивішують українську символіку на будівлях міста. В Енергодарі місцеві вчителі відмовляються працювати на умовах окупаційної адміністрації та намагаються дистанційно проводити уроки за українською програмою. В Скадовську окупанти змінили прапори України на адмінбудівлях на триколори. У відповідь на це працівники міської ради відмовилися виходити на роботу і заявили, що не будуть співпрацювати з ворогом», — пишуть в теробороні.

Також військві додають, що у багатьох містах Донецької області українські вчителі не ідуть на співпрацю з ворогом, а на вимогу відновити навчальний процес на умовах окупаційних сил заявлять, що «в цьому шапіто участі брати не будуть!»

«Ці приклади є одними з багатьох випадків спротиву, які українці героїчно чинять кожного дня», — додають в теробороні.