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Німеччина виділить Україні понад один мільярд євро на військову допомогу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про надання додаткової військової допомоги на 2 млрд євро, з них понад 1 млрд євро піде безпосередньо Україні

Про це повідомляє видання ARD-Hauptstadtstudio.

Міністр економіки Роберт Хабек має схвалити закупівлю зброї, якщо Україна купуватиме їх у Німеччині, повідомляє видання.

Зазначається, що понад 1 млрд євро Україна може використати для покупки зброї.

Військова допомога виплачуватиметься Німеччиною в рамках ініціативи федерального уряду з модернізації.

Зокрема, ще 400 млн євро із загального пакету призначено для Європейського фонду миру, який закуповує зброю для України. Інші 400 мільйонів євро призначені для інших країн.

16 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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