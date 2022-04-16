Німеччина виділить Україні понад один мільярд євро на військову допомогу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про надання додаткової військової допомоги на 2 млрд євро, з них понад 1 млрд євро піде безпосередньо Україні
Про це повідомляє видання ARD-Hauptstadtstudio.
Міністр економіки Роберт Хабек має схвалити закупівлю зброї, якщо Україна купуватиме їх у Німеччині, повідомляє видання.
Зазначається, що понад 1 млрд євро Україна може використати для покупки зброї.
Військова допомога виплачуватиметься Німеччиною в рамках ініціативи федерального уряду з модернізації.
Зокрема, ще 400 млн євро із загального пакету призначено для Європейського фонду миру, який закуповує зброю для України. Інші 400 мільйонів євро призначені для інших країн.
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