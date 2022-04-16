У Херсоні місцеві мешканці масово вивішують українську символіку на будівлях міста, — тероборона На Харківщині селище Рогань звільнили від російських загарбників » Німеччина виділить Україні понад один мільярд євро на військову допомогу Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про надання додаткової військової допомоги на 2 млрд євро, з них понад 1 млрд євро піде безпосередньо Україні Про це повідомляє видання ARD-Hauptstadtstudio. Міністр економіки Роберт Хабек має схвалити закупівлю зброї, якщо Україна купуватиме їх у Німеччині, повідомляє видання. Зазначається, що понад 1 млрд євро Україна може використати для покупки зброї. Військова допомога виплачуватиметься Німеччиною в рамках ініціативи федерального уряду з модернізації. Зокрема, ще 400 млн євро із загального пакету призначено для Європейського фонду миру, який закуповує зброю для України. Інші 400 мільйонів євро призначені для інших країн.