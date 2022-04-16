Джеффри Манкофф: «Крейсер «Москва», это серьезная тактическая победа украинцев!»

Уничтожение флагмана Черноморского флота РФ — крейсера «Москва» — очередной пример успешных действий ВСУ против российских агрессоров

В пятницу Пентагон подтвердил, что флагман Черноморского флота России — крейсер «Москва» затонул после атаки ракетами «Нептун» украинского производства 13 апреля. Тем временем, Россия впервые нанесла удары дальними бомбардировщиками по объектам в Украине, заявил представитель украинского министерства обороны Александр Мотузяник. По его словам, в ночь на 14 апреля экипажи двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95/160, вошедшие в украинское воздушное пространство из Краснодарского края, совершили пуски крылатых ракет воздушного базирования по объектам в Украине.

Старший научный сотрудник Университет национальной обороны Джеффри Манкофф (Dr. Jeffrey Mankoff, a distinguished Research fellow Institute for National Strategic Studies National Defense University), объяснил в интервью «Голосу Америки», что ликвидация крейсера «Москва» является тактической победой обороняющихся сил Украины. «Это серьезная тактическая победа украинцев, и судя по дискуссиям в соцсетях, она также имеет важный политический и моральный элемент. Это значимая символическая победа для украинцев. И я думаю, что это подчеркивает, ряд других успехов, которые были достигнуты ВСУ при отражении российского нападения на Киев, а также обороне других городов за пределами Донбасса. Все это свидетельствует о том, что на украинской стороне есть так называемый импульс — то есть движущая сила и мощь в бою. Плюс они смогли мобилизовать поддержку как внутри страны, так и за рубежом для продолжения сопротивления».

При этом Джеффри Манкофф подчеркнул, что это его лично мнение, а не позиция Университета национальной обороны: «У России численное преимущество, но и Украина обладает преимуществом с точки зрения мотивации и морального духа военных. Хотя есть и некоторые недостатки в военном потенциале, с которыми столкнулась украинская власть, но они компенсируется за счет предоставленных Соединенными Штатами и другими союзниками по НАТО современных систем вооружения. Это помогает изменить баланс. Я думаю, что предстоит большое сражение, большая кампания, предсказывающая исход войны».