Десятки українських міст не мають доступу до питної води через дії військ РФ

В Україні без постійного водопостачання залишились десятки міст, майже 1,5 мільйона мешканців України

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людина Денісова.

«На сьогодні по Україні майже 1,5 мільйона людей залишилися без доступу до водопровідної води та понад 4,5 мільйона опинилися під загрозою втрати водопостачання через пошкодження водопроводу та електромереж», — наголосила Денісова.

За її словами, жителі десятків українських міст частково або повністю не мають доступу до питної води, унаслідок дій російських окупантів.

Відключення електроенергії призвели до зупинки водяних насосів, а пошкоджені внаслідок обстрілу трубопроводи порушили подачу води.

Відомо, що великі міста Донецької та Луганської областей відрізані від водопостачання. 340 тисячі людей можуть залишитись без води, якщо пересохне водосховище у Горлівці на Донеччині.

«Люди змушені використовувати воду з брудних джерел – річок, озер, навіть калюж, що призводить до зараження небезпечними інфекційними захворюваннями», — додала уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з проханням врахувати ці факти під час розслідувань злочинів РФ.