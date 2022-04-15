У Київській області станом на сьогодні знайшли тіла 900 вбитих росіянами українців

На 15 квітня в Київській області знайшли тіла 900 загиблих українців.

Про це на брифінгу в Ukraine Media Center повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов. За його словами, росіяни окупували 180 населених пунктів Київської області.

«Ми збираємо всю інформацію, основні напрямки – пошук мародерів, фіксація злочинів російської армії, фіксація руйнувань. Шукаємо колаборантів, тобто осіб, які сприяли окупації і підтримували армію Російської Федерації», – сказав він.

Нєбитов сказав, що убиті українці, крім масових захоронень, лежали й просто на вулицях. Отримані дані свідчать, що росіяни під час окупації намагалися встановити в захоплених населених пунктах свій режим.

Тих, хто відмовлявся, убивали. Зокрема, закатували голову Мотижинської сільради, яка відмовилась співпрацювати з окупантами. Закатували також і її сина і чоловіка.

«Сьогодні буде перетнута межа 900 тіл загиблих – цивільних – підкреслюю, яких ми виявили, оглянули і передали до судово-медичних установ. Більше 900 загблих від рук безпосередньо російської армії», – сказав він.