СБУ отримала докази, що Росія сама обстріляла селище у Брянській області

осійська Федерація сама обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну.
Джерело: Служба безпеки України
Деталі: Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ.
На запитання жінки «навіщо так робити?» відповідає: «Так треба. Так роблять у тому, щоб типу хохли провокують. І ось тому влучають».
Пряма мова загарбника: «Такая же х#рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна, — ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово».
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