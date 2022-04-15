СБУ отримала докази, що Росія сама обстріляла селище у Брянській області

осійська Федерація сама обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ.

«Це наші херачать», — пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз знаходиться у Донецькій області, і отримав цю інформацію від свого командира.

На запитання жінки «навіщо так робити?» відповідає: «Так треба. Так роблять у тому, щоб типу хохли провокують. І ось тому влучають».

Пряма мова загарбника: «Такая же х#рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна, — ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово».