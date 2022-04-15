Росія пригрозила США «непередбачуваними наслідками» за постачання зброї Україні

Цього тижня Росія направила Сполученим Штатам офіційну дипломатичну ноту з попередженням про те, що постачання США та НАТО «найбільш чутливих» систем озброєнь в Україну «підливають олії у вогонь» конфлікту і можуть призвести до «непередбачуваних наслідків».

Джерело: «The Washington Post» з посиланням на копію документа

Деталі: Дипломатична нота була датована вівторком, 12 квітня, коли вперше просочилася інформація про новий пакет озброєнь, у результаті якого загальна сума військової допомоги США, надана Україні після вторгнення 24 лютого, склала 3,2 мільярда доларів.

У середу президент США Джо Байден сказав, що цей пакет допомоги включатиме нові можливості, адаптовані до ширшого наступу Росії на схід України.

Документ «Про занепокоєння Росії у зв’язку з масованими постачанням озброєння та військової техніки київському режиму», написаний на 2-х сторінках російською мовою з наданим перекладом, направило до Держдепартаменту посольство РФ у Вашингтоні.

Посольство РФ не дало коментарів. Держдеп США також не коментує.

Серед предметів, які Росія визначила як «найчутливіші», були «реактивні системи залпового вогню», хоча вважається, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО не постачали цієї зброї Україні.