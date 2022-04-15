 
«  
  »

РФ завдала трьох ракетних ударів по Київщині, у ОВА закликали людей відкласти повернення до регіону

15 квітня російські військові завдали трьох ракетні удари по об’єктах Київської області
Про це заявив у ефірі телемарафону голова обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, передає УП.

«Тільки сьогодні (15 квітня, — ред.) було нанесено три ракетних удари по об’єктах у Київській області. Ми не виключаємо можливості повторних ударів», — сказав він.

Павлюк просить людей відкласти повернення мешканців «на більш спокійні часи».

«Ми повторювали й повторюємо, що залишається небезпека для цивільного населення. Як небезпека повернення ударних угрупувань в напрямку Києва, до якої ми готуємося, так і небезпека замінованих деокупованих територій, так і можливість нанесення ракетних ударів по об’єктах як у Києві, так і по всій Україні», — зазначив голова ОВА.

15 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  