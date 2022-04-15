РФ завдала трьох ракетних ударів по Київщині, у ОВА закликали людей відкласти повернення до регіону

15 квітня російські військові завдали трьох ракетні удари по об’єктах Київської області

Про це заявив у ефірі телемарафону голова обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, передає УП.

«Тільки сьогодні (15 квітня, — ред.) було нанесено три ракетних удари по об’єктах у Київській області. Ми не виключаємо можливості повторних ударів», — сказав він.

Павлюк просить людей відкласти повернення мешканців «на більш спокійні часи».

«Ми повторювали й повторюємо, що залишається небезпека для цивільного населення. Як небезпека повернення ударних угрупувань в напрямку Києва, до якої ми готуємося, так і небезпека замінованих деокупованих територій, так і можливість нанесення ракетних ударів по об’єктах як у Києві, так і по всій Україні», — зазначив голова ОВА.