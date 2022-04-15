До України щодня повертаються 30 тисяч біженців – ООН

Щодня в Україну повертаються 30 тисяч людей, а вже повернулися на батьківщину 870 тисяч українських біженців, які покинули країну після російського вторгнення.

Про це повідомляють Новини ООН.

За прогнозами організації, міграція назад в Україну продовжуватиме зростати.

“Це неминуче створить нові проблеми для гуманітарного реагування на кризу, оскільки людям потрібна підтримка для реінтеграції у свої спільноти або пошуку відповідних спільнот, які їх приймуть, якщо повернення до своїх будинків наразі неможливе або недоцільне”, – йдеться у заяві Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

На цей час гуманітарні працівники ООН надали допомогу 2,1 мільйона українців, які потребують підтримки.

Екстрений заклик Організації виділити на допомогу Україні 1,1 мільярда доларів наразі профінансовано на 64%.

Зазначається, що понад 4,6 мільйона українців знайшли притулок в інших країнах; 7,1 мільйона людей було переміщено всередині країни.