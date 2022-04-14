Російська армія не може сформувати ударне угруповування; для них буде остання битва цієї війни — Жданов Крейсер «Москва» після вибуху боєзапасу перекинувся і почав тонути, — ОК «Південь» » Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади звільнили від окупантів кілька неселених пунктів Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади розгромили підрозділи російської армії та звільнили від окупантів кілька неселених пунктів на півдні України. Про це повідомили на сторінці бригади в Facebook. Наразі військові не зазначають, які саме населені пункти вдалося звільнити. Однак запевняють: десантники діяли дуже успішно. «Були завчасно проведенні необхідні заходи для виявлення та подавлення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об’єктів противника. Після цього штурмовими підрозділами була проведені наступальні дії. Отримавши значні втрати, окупанти почали відступати, залишаючи зайняті позиції. Львівські десантники звільнили від окупації декілька українських населених пунктів», – розповіли військовослужбовці.