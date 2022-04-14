США намерены расширить объем разведывательной информации, передаваемой Украине



США намерены расширить объем разведывательной информации, передаваемой Украине, включая прямое целеуказание для артиллерии.

Соединенные Штаты намерены расширить объем разведывательной информации, передаваемой Украине и увеличивают поставки боевых вооружений, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.

По данным газеты, США начнут предоставлять Украине разведданные, которые «помогут украинским силам лучше идентифицировать планы наступлений российской армии, что позволит украинцам ответить нанесением ударов с помощью артиллерии, беспилотников и других вооружений по целям в оккупированных частях территории Украины».

Источники газеты подчеркивают, что речь идет лишь о целях на украинской территории.

США продолжают воздерживаться от передачи украинской стороне данных, которые могут позволить Киеву идентифицировать цели на российской территории, пишет The Wall Street Journal. Это вызвано желанием уменьшить риск расширения конфликта.

Как отмечает издание, до сих пор США исходили из того, что основной целью российского вторжения является захват Киева и предоставляли украинцам лишь общие данные о дислокации российских сил в Донбассе и Крыму, не делясь сведениями, которые могли бы использованы для выявления целей на этих территориях и нанесения по ним ударов.