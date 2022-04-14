 
«  
  »

Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині, поцілили у приватний будинок, – ОК «Північ»

Російські окупанти в четвер, 14 квітня, завдали ракетного удару по Чернігівській області, ймовірно, з ракетного комплексу «Точка-У»
Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування «Північ».

Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини із забороненого міжнародним правом озброєння. Сьогодні, 14 квітня, загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні.

«Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У», – додають у повідомленні.

14 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  