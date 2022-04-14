Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства Російські війська обстріляли Велику Писарівку на Сумщині » Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині, поцілили у приватний будинок, – ОК «Північ» Російські окупанти в четвер, 14 квітня, завдали ракетного удару по Чернігівській області, ймовірно, з ракетного комплексу «Точка-У»

Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування «Північ». Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини із забороненого міжнародним правом озброєння. Сьогодні, 14 квітня, загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. «Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У», – додають у повідомленні.