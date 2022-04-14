Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині, поцілили у приватний будинок, – ОК «Північ»

Російські окупанти в четвер, 14 квітня, завдали ракетного удару по Чернігівській області, ймовірно, з ракетного комплексу «Точка-У»
Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування «Північ».
Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини із забороненого міжнародним правом озброєння. Сьогодні, 14 квітня, загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні.
«Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У», – додають у повідомленні.
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