Министр обороны и глава МИДа Ирландии прибывает с визитом в Киев

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни прибывает в четверг с визитом в Киев.

Этот визит – знак поддержки Украине, Ковни посетит районы, пострадавшие от российских обстрелов и встретится с министром обороны Украины Резниковым и главой МИДа Кулебой.

Как сообщается, переговоры будут посвящены помощи Украине – гуманитарной, политической и в сфере безопасности, а также содействию заявке Украины на вступление в ЕС.

Также будут обсуждены дальнейшие санкции против России и необходимость привлечения ее к ответственности за жестокое и неоправданное военное вторжение.

Ирландия уже направила в Украину гуманитарную помощь в объеме 20 млн евро и поставки украинским военным в размере 22 млн евро.