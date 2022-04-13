Ворог наніс ракетні удари по Чуднову й Миргороду

Ніч на 13 квітня була неспокійною для Житомирської і Полтавської областей, російські війська ведуть активні бойові дії в Харківській, Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

Джерело: дані голів областей станом на 8-му ранку середи 13 квітня

Деталі: Житомирщина: пізно ввечері ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об’єкту у м. Чуднів. Загиблих та постраждалих немає. Деталі з’ясовуються.

Полтавщина: ввечері – ракетні удари по інфраструктурі в Миргороді. Інформація щодо постраждалих та наслідків уточнюється.

Харківська область: нічні обстріли окупантів по Харкову продовжилися, вдень була масштабна пожежа в одній із адмінбудівель, яку гасили аж до вечора.

По області окупанти обстріляли Барвінкове, це Ізюмський напрямок.

За день по області 17 поранених цивільних, 4 людини загинули.