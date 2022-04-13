Росіяни вже втратили 158 літаків та 143 гелікоптери на війні – Генштаб

Російські окупаційні війська втратили вже майже 20 тисяч вояк та по півтори сотні літаків і гелікоптерів.
Джерело: звіт Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали
- особового складу – близько 19800 осіб,
- танків ‒ 739 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
- артилерійських систем – 358 од,
- РСЗВ — 115 од,
- засоби ППО — 64 од,
- літаків – 158 од,
- гелікоптерів – 143 од,
- автомобільної техніки — 1429 од,
- кораблі /катери — 7 од,
- цистерн з ПММ — 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 132.
- Спеціальна техніка — 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.
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