Нові супутникові знімки свідчать, що війська РФ просуваються на схід України Ворог наніс ракетні удари по Чуднову й Миргороду » Росіяни вже втратили 158 літаків та 143 гелікоптери на війні – Генштаб Російські окупаційні війська втратили вже майже 20 тисяч вояк та по півтори сотні літаків і гелікоптерів. Джерело: звіт Генштабу Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали особового складу – близько 19800 осіб,

танків ‒ 739 од,

бойових броньованих машин ‒ 1964 од,

артилерійських систем – 358 од,

РСЗВ — 115 од,

засоби ППО — 64 од,

літаків – 158 од,

гелікоптерів – 143 од,

автомобільної техніки — 1429 од,

кораблі /катери — 7 од,

цистерн з ПММ — 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 132.

Спеціальна техніка — 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.