Понад 30 країн виділять 60 млн барелів нафти для зниження цін на енергоресурси

Президент США Джо Байден повідомив, що понад 30 країн погодилися вивільнити додатково 60 млн барелів нафти з власних резервів, щоб зупинити зростання цін на енергоресурси

Про це йдеться в заяві Байдена в twitter.

«Вторгнення Путіна в Україну призвело до підвищення цін на газ та харчові продукти в усьому світі. 70% зростання у березні було спричинене путінським нарощуванням цін», — зазначив Байден.

Він зауважив, що робить все можливе, щоб стабілізувати ціну на енергоресурси.

«Щоб допомогти впоратися з путінським підвищенням цін, я санкціонував випуск 1 мільйона барелів на день протягом наступних 6 місяців з нашого стратегічного нафтового резерву, і більше ніж 30 країн погодилися вивільнити додатково 60 мільйонів барелів», — підкреслив він.