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Финляндия решит вопрос о вступлении в НАТО в ближайшие недели

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (архивное фото)

Об этом заявила глава финского кабинета на пресс-конференции в Стокгольме

Финляндия решит, следует ли ей подать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие несколько недель, заявила в среду премьер-министр страны Санна Марин.

До сих пор Финляндия и Швеция не были склонны вступать в Североатлантический альянс, созданный в 1949 году для противодействия Советскому Союзу в условиях «холодной войны». Однако вторжение России в Украину побудило Хельсинки и Стокгольм срочно переосмыслить свои позиции.

«Существуют различные точки зрения по вопросу о подаче или неподаче заявки (на) членство в НАТО, и мы должны… тщательно их проанализировать», – сказала глава финского кабинета на прошедшей в Стокгольме совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

«Однако я думаю, что… процесс будет довольно быстрым, это произойдет за несколько недель», – отметила Марин.

Позднее в среду руководство Финляндии публикует обновленную информацию по внешней политике страны и ее политике в сфере безопасности в Белой книге.

Швеция также пересматривает свою политику в этой области. Выводы на этот счет ожидаются к концу мая.

По словам Магдалены Андерссон, необходимо провести тщательный анализ того, следует ли Швеции также подавать заявку на вступление в НАТО. «Конечно, у членства в НАТО есть свои плюсы и минусы, как и у других вариантов безопасности. Будучи членом НАТО, вы (обеспечиваете свою) безопасность в соответствии со Статьей 5…Кроме того, на вас (лежит) …ответственность по отношению к другим странам», констатировала глава шведского кабинета.

13 апреля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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