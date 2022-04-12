Заместитель мэра Мариуполя подтвердил химическую атаку с российского беспилотника

Заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов подтвердил сброс с российского беспилотника химических веществ на территории города.

«Мы не можем предоставить более подробную информацию, но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло», — заявил Орлов в комментарии ВВС.

Как сообщалось, вечером 11 апреля в полке «Азов» заявили, что российские оккупационные войска сбросили с беспилотного летательного аппарата отравляющее вещество неизвестного происхождения на украинских военных и мирных жителей в Мариуполе. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются.

Лидер «Азова» Андрей Билецкий сообщил о трех пострадавших. «Несколько часов назад россияне ударили химическим оружием по Мариуполю, по заводу «Азовсталь» — по крепости украинских бойцов, азовцев. Если говорить о практической стороне удара – она небольшая. У троих людей четко выраженные признаки отравления химическими веществами, но без катастрофических последствий», — сказал он в видеообращении в ночь на вторник.

Позже министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страна с партнерами работает над проверкой деталей о возможном применении химического оружия в Мариуполе.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр также сообщила, что информация о возможном применении оккупантами химоружия в Мариуполе проверяется украинскими властями.