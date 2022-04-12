Япония ввела дополнительные санкции против почти 400 россиян

Япония ввела дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России в связи с ее вооруженным вторжением в Украину.

Об этом сообщается в заявлении японского МИД.

Санкциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, а также, как утверждается, супруга и дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова и дочери президента России Владимира Путина.

Кроме того, замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка, а также введен запрет на новые инвестиции в РФ, которые с 12 мая можно будет осуществлять только по особым разрешениям.