В Україні націоналізують 10 російських суден вартістю понад 1 млрд грн

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

Як стало відомо, ДБР завадило підприємцям РФ вивезти з України 10 суден реальною вартістю понад 1 млрд грн.

Слідчі Держбюро розслідувань за сприяння морської охорони та 17 прикордонного загону Держприкордонслужби, завадили вивезти з України 8 російських вантажних суден та 2 танкера.

Кораблі знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах.

Повідомляється, що судна були задіяні у логістичних операціях країни-агресора в акваторії Чорного моря та Дунаю.

ДБР повідомляє, що росіяни намагалися незаконно вивести кораблі з території України, змінивши прапор країни «прописки». Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше у 5 разів.

Станом на 11 квітня судна передано на зберігання до Адміністрації морських портів України.

До Одеської обласної військової адміністрації було подано відповідні матеріали з ініціативою націоналізації вилучених кораблів.

ДБР повідомляє, що вилучені кораблі країни-окупанта працюватимуть в інтересах української економіки та Збройних сил України.