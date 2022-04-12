У Міноборони Великої Британії переконані, що план Росії у війні проти України провалюється Украина – не Россия или «Никогда мы не будем братьями» » Українським героям вдалося відсунути лінію активних бойових дій за межі Дніпропетровської област У звільнених від російських окупантів містах фахівці працюють над відновленням інфраструктури, зокрема, лінії електропередач Українським героям вдалося відсунути лінію активних бойових дій за межі Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул в етері телеканал Рада. «Завдяки доблесті наших військових лінія фронту перебуває вже не на межі Криворізького району і Херсонської області, вона просунута набагато далі убік і проходить вже всередині Херсонської області. Звільнено понад 15 населених пунктів, вороги намагаються огризатися дуже серйозно, але наші військові дуже якісно знищують і техніку, і живу силу противника», — наголосив Вілкул.У звільнених від російських окупантів містах фахівці працюють над відновленням інфраструктури, зокрема, лінії електропередач.