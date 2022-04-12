Українська армія перетворила на металобрухт 5000 одиниць техніки РФ

Українські військовослужбовці знищили вже понад п’ять тисяч одиниць російської техніки. Зокрема, 732 танки та 1946 бойових броньованих автомобілів.
Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
«Особового складу – близько 19 600 осіб, танків – 732, бойових броньованих машин – 1946, артилерійських систем – 349, реактивних систем залпового вогню – 111, засобів ППО – 63, літаків – 157, гелікоптерів – 140, автомобільної техніки – 1406, кораблів та катерів – 7, цистерн з паливом – 76, безпілотників – 124, спецтехніки – 25, пускових установок ОТРК – 4», – йдеться в повідомленні Генштабу.
Як пише видання Forbes, знищену техніку можна перетворити на купу металу (приблизно 85 тонн) та використати для відновлення інфраструктури країни.
«Якщо утилізувати всю військову техніку, а метали продати, можна отримати близько $45 млн», – йдеться у матеріалі наших колег.
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