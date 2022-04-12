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Розмінування Бучі, Ірпеня та Гостомеля триває, повертатися туди зарано

На території Київської області, де тривали активні бої з росіянами, триває робота працівників ДСНС та поліції

Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він повідомив, що після завершення роботи працівників ДСНС та поліції в Бородянці, Бучі, Гостомелі та Ірпені почнуться більш активні відновлювальні роботи.

«Наразі тимчасовий Романівський міст є чи не єдиним з’єднанням через річку Ірпінь. Він дає можливість швидкого доступу до Бучі, Ірпеня та Гостомеля, адже єдина дорога через Дмитрівку сьогодні перевантажена», — пояснив перший заступник голови КМДА.

«Поки що не завершені роботи з розмінування та розчищення цих трьох населених пунктів, поки туди не рекомендовано повертатися», — додав Поворозник.

12 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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