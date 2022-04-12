Ранкове зведення Генштабу на 12 квітня

росія намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів у Бєлгородській та Воронезькій областях, а також перебазувати авіацію на аеродроми, що знаходяться у безпосередній близькості до східних кордонів України.

❗️На Донецькому і Таврійському напрямках росія веде бойові дії і переміщує додаткові підрозділи для цього. Є ознаки того, що рф посилює протиповітряну оборону у районах міст Мелітополь та Іловайськ. Імовірно, далі росія намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, Попасна та вести наступ у напрямку на Курахове, аби вийти на адміністративні кордони Донецької області.

❗️На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури. Вони звідти ведуть бойові дії у цивільному одязі.

❗️На Волинському та Поліському напрямках активних дій немає. На Слобожанському напрямку російська війська продовжують часткове блокування Харкова. В районі міста Ізюм ведуться бойові дії