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Ранкове зведення Генштабу на 12 квітня

росія намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів у Бєлгородській та Воронезькій областях, а також перебазувати авіацію на аеродроми, що знаходяться у безпосередній близькості до східних кордонів України.

❗️На Донецькому і Таврійському напрямках росія веде бойові дії і переміщує додаткові підрозділи для цього. Є ознаки того, що рф посилює протиповітряну оборону у районах міст Мелітополь та Іловайськ. Імовірно, далі росія намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, Попасна та вести наступ у напрямку на Курахове, аби вийти на адміністративні кордони Донецької області.

❗️На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури. Вони звідти ведуть бойові дії у цивільному одязі.

❗️На Волинському та Поліському напрямках активних дій немає. На Слобожанському напрямку російська війська продовжують часткове блокування Харкова. В районі міста Ізюм ведуться бойові дії

12 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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