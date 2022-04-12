Франция объявила о высылке шести российских «агентов-дипломатов»

Франция объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов, сообщает Le Figaro cо ссылкой на МИД страны.

В ведомстве указали, что это «шесть российских агентов, которые работали под дипломатическим прикрытием», и их действия «противоречат интересам национальной безопасности» страны.

В рамках расследования, как говорится в сообщении, была раскрыта «тайная операция», проведенная российскими спецслужбами на территории Франции.

«Замечательная контрразведывательная операция. Поздравляем агентов Главного управления внутренней безопасности, которые препятствовали работе сети российских тайных агентов, действовавших против наших интересов. Задействованные агенты должны будут покинуть территорию страны», – написал в твиттере глава МВД Франции Жеральд Дарманен.