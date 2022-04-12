Экономика страны и игорный бизнес

Игорная индустрия не находится в вакууме, она влияет сразу на несколько секторов экономической деятельности в стране. Для успешного функционирования клубу необходимо принять на работу несколько десятков сотрудников, заключить контракты с поставщиками контента, менеджерами по рекламе, инвестировать в социальные проекты. Простыми словами – вести коммерческую деятельность.

Легализация сферы в Украине позволила наполнить госбюджет более чем на 1,2 млрд гривен (КРАИЛ). Пользователи играют в игровые автоматы онлайн казино, а компания вносит лицензионные платежи в государственный бюджет, получая при этом прибыль. Все оказываются в выигрыше.

Фото автора Pavel Danilyuk: Pexels

Какие сферы экономики задействованы

Происходит стимуляция следующих сфер:

Консалтинг.

Для запуска казино необходимо прибегать к услугам юриста, бизнес-консультанта.

Рекрутинг.

Нужны рекрутеры, специалисты по обучению персонала. Боссы активно инвестируют в рекрутинг и HR, вложения окупаются качественным сервисом, эффективной работой сотрудников.

Аренда помещений.

Даже онлайн казино арендуют офис.

Оборудование.

Закупка игровых автоматов, ПО. Обслуживание, техническая поддержка.

Инвестиции в информационные технологии (штат сотрудников IT, аутсорс).

Разработка, улучшение онлайн-платформ, приложений. Это выгодная инвестиция, улучшающая качество сервиса. Чем лучше работает сайт, игровые автоматы, тем больше пользователей заинтересует онлайн казино.

Реклама, PR.

Казино предоставляет развлекательные услуги, поэтому важно, чтобы пребывание в клубе приносило положительные эмоции. Сфера рекламы и PR отлично справляется с возложенной миссией.

На сегодня азартные клубы и беттинг компании являются самыми крупнейшими рекламодателями. Чтобы реклама соответствовала правилам, была социально-ответственной, необходимо прибегать к помощи специалистов. Обращение к рекламщикам без опыта приведет к негативным экономическим последствиям для бизнеса.

Фото автора Pavel Danilyuk: Pexels

Инвестирование в проекты, благотворительность

Владельцы заведений азартной сферы активно инвестируют средства в благотворительные проекты. Это делают лицензированные онлайн казино с быстрым выводом, что подтверждает ценность игорного бизнеса для Украины. Люди стали более лояльно относится к компаниям, предоставляющим подобные услуги, польза для бюджета очевидна. Специалисты уверяют, что со временем прибыль от лицензирования онлайн казино для страны достигнет 30 млрд гривен в год. Эти средства пойдут для обеспечения различных социальных сфер.

Данный перечень не полный. Его можно дополнить покупкой формы для сотрудников, затратами на ремонт помещений, услугами перевозчиков. А также десятками других сфер, в которых игорный бизнес является заказчиком.