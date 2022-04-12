«Безсердечна ескалація конфлікту»: у Великій Британії прокоментували використання РФ хімічної зброї у Маріуполі

Про це у Twitter повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.
«Повідомляється, що російські війська могли застосувати отруйні речовини під час нападу на жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо із партнерами для перевірки деталей. Будь-яке застосування такої зброї було б безсердечною ескалацією цього конфлікту, і ми вимагатимемо від Путіна та його режиму відповіді», — йдеться в повідомленні.
- 11 квітня полк «Азов» повідомив, що близько 21.00 у Маріуполі з безпілотника було скинуто вибухівку з невідомою речовиною, яка викликала дихальну недостатність та вестибуло-атактичний синдром.
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