Ранкове зведення Генштабу на 12 квітня ЄС окрім санкцій має надати негайну допомогу для оборони України, — Боррель » «Безсердечна ескалація конфлікту»: у Великій Британії прокоментували використання РФ хімічної зброї у Маріуполі Британія разом з партнерами перевірять деталі використання хімзброї в Україні та вимагатимуть відповіді від Путіна Про це у Twitter повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс. «Повідомляється, що російські війська могли застосувати отруйні речовини під час нападу на жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо із партнерами для перевірки деталей. Будь-яке застосування такої зброї було б безсердечною ескалацією цього конфлікту, і ми вимагатимемо від Путіна та його режиму відповіді», — йдеться в повідомленні. 11 квітня полк «Азов» повідомив, що близько 21.00 у Маріуполі з безпілотника було скинуто вибухівку з невідомою речовиною, яка викликала дихальну недостатність та вестибуло-атактичний синдром.