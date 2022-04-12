27 стран ЕС еще дадут Украине оружия больше чем на 1,5 млрд. евро

Все 27 стран Европейского Союза поддержали поставки оружия Украине, в том числе Венгрия и Болгария. Об этом сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Как сообщил Боррель, на встрече решили вопрос о предоставлении Украине 1,5 млрд евро на вооружение. Необходимо пройти через парламентскую ратификацию еще двух-трех стран, но это процедурная проблема.

Ему задали вопрос: изменилось ли поведение Венгрии и Болгарии – стран, которые отказывались помогать Украине оружием?

«Эти страны участвуют в финансировании оружия, предоставляемого Европейским Союзом, как государства-члены. Неправда, что они не участвуют. Если бы они не участвовали, это было бы невозможно, потому что решения принимаются единогласно. Венгрия и Румыния, все 27 государств-членов были единодушны», – заявил Боррель.

«Не зацикливайтесь на полутора миллиардах. Это та часть, которую мы финансируем за счет фонда, которого нет в европейском бюджете… Но я вас уверяю, денег гораздо больше. А если будет мало, мы добавим еще», – сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что военная помощь, которую ЕС окажет Украине, не будет символической.

«С военной точки зрения, поскольку мы не будем вмешиваться в войну, единственный способ помочь украинцам – предоставить им необходимое оборудование, чтобы они могли воевать… Мы будем продолжать это делать, используя имеющиеся у нас средства и будем стараться обеспечить то, что им нужно… Да, это совсем не символично», – сказал политик.