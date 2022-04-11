Зеленський: у Маріуполі десятки тисяч загиблих

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Південної Кореї заявив, що в заблокованому Маріуполі кількість загиблих людей сягає десятків тисяч

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами Зеленського, найгірша ситуація в Маріуполі, який заблоковано російськими військами з 1 березня.

«Це було півмільйонне місто. Окупанти заблокували його і не дозволяли завозити туди воду і їжу. Намагались захопити його найжорстокішим способом – просто знищити усе, що є в місті. Маріуполь зруйновано, там десятки тисяч загиблих. Попри це росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом», – сказав Зеленський.

Він закликав надати Україні зброю, за допомогою якої вдасться деблокувати багатостраждальний Маріуполь.

«У вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас є броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. І коли стоїть питання виживання у війні, направленій на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати, діяти швидко. Потрібно допомагати», – переконаний Зеленський.